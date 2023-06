Camera: Appendino, ‘7 deputati sospesi per legittima battaglia politica’

Giugno 21, 2023

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Sette deputati del MoVimento 5 Stelle sono stati sospesi per ben 15 giorni dalla Camera, cosa avranno fatto di tanto grave? Hanno aggredito qualcuno? Assolutamente no, hanno portato avanti una protesta politica occupando alcune aule senza impedire l’accesso a nessuno. Non solo: i Deputati non sono neanche stati avvisati dalla Presidenza ma hanno letto la notizia dai giornali. Vi pare normale? Il tutto per aver protestato contro il vergognoso tentativo della maggioranza di sovvertire l’esito delle elezioni prendendosi un seggio in Calabria che hanno perso proprio contro di noi. Assurdo. Non ci fermiamo!” Così su Facebook Chiara Appendino.