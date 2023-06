Camera: Ascani, ‘su intelligenza artificiale servono grandi investimenti pubblici’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Sull’intelligenza artificiale servono grandi investimenti pubblici e sostenere in modo concreto l’ampio settore dell’innovazione rappresentato dalle start up. L’Italia e l’Europa non possono limitarsi a essere consumatori di tecnologia ma dobbiamo avere l’ambizione di essere sviluppatori di programmi”. Lo ha dichiarato la Vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani, che presiede il Comitato documentazione nel corso dell’audizione dei rappresentanti di Microsoft, Pier Luigi Dal Pino direttore affari istituzionali per l’Europa e Mattia De Rosa direttore dell’unità speciale Data e intelligenza artificiale.

“Siamo di fronte a un fenomeno – continua la Vicepresidente – che rivoluzionerà l’approccio verso l’utilizzo della tecnica anche nella pubblica amministrazione. Non possiamo limitare il nostro ruolo di legislatori a meri regolatori, ma dobbiamo utilizzare il potenziale che ci offre l’intelligenza artificiale anche per offrire informazioni e rendere migliori i servizi ai cittadini. L’uomo deve individuare gli obiettivi, non possiamo correre il rischio di essere impreparati”.

“Pensiamo – rimarca – al grande potenziale in termini di ricerca e di sviluppo di nuovi strumenti innovativi capaci di rendere più efficienti e semplici servizi utili per tutti. Oggi i rappresentanti di Microsoft – conclude – ci hanno illustrato esempi concreti, percorriamo la strada della ricerca e dell’innovazione con coraggio e investimenti”.