Camera: aula anticipa stop per Natale, si torna per la manovra e poi ferie fino al 9 gennaio

Dicembre 21, 2023

Roma, 21 dic (Adnkronos) – L’aula della Camera ha votato un piccolo anticipo della pausa natalizia dei lavori. Dopo lo stop alla ratifica del Mes è stato il capogruppo di FdI Tommaso Foti a chiedere lo stop dell’esame degli altri punti previsti all’ordine dei lavori: “Se l’aula è d’accordo, propongo di trasferirli al 9 gennaio”.

Unico in dissenso è quindi intervenuto il capogruppo di Iv Davide Faraone chiedendo, invece, una inversione dell’ordine dei lavori: “C’è la prescrizione, che noi vorremmo trattare”. L’aula ha però votato la proposta di Foti, passata con 121 voti di differenza.

La Camera è stata quindi convocata giovedì 28 gennaio alle 9, perchè era già stato inserito in calendario l’esame della legge di Bilancio. Come previsto da un accordo tra maggioranza e opposizione, il via libera alla manovra arriverà il 29 dicembre entro le 19, senza fiducia e in diretta Tv. Quindi scatteranno le ferie per l’aula fino al 9 gennaio.