Camera: Avs, ‘anche 2024 senza premier time? Meloni allergica al confronto’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov (Adnkronos) – “Quest’anno, formalmente, è passato senza avere neanche una volta in aula la Meloni per il premier time. Ci sembra che la presidente del Consiglio sia allergica non solo alle conferenze stampa ma anche ai dibattiti sui provvedimenti importanti. Per la Finanziaria o il Dl fiscale ci sarà in aula? Ci pare che sfugga dal confronto con le opposizioni”. Lo ha detto il vice capogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi al termine della capigruppo di Montecitorio dove Avs ha chiesto del premier time in aula.