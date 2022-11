Camera: bando per seconda edizione tirocini per studenti

Novembre 15, 2022

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – ll 14 novembre 2022 è stato pubblicato il bando per la seconda edizione dei tirocini che si svolgeranno presso la Camera dei deputati riservati a studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello o magistrale e a ciclo unico particolarmente meritevoli, allo scopo di affinarne il processo di apprendimento e di formazione e di agevolarne le scelte professionali. La Camera, al fine di aprirsi ai giovani e favorire la conoscenza “sul campo” del ruolo e del funzionamento dell’Istituzione parlamentare e nell’ottica di alimentare percorsi di formazione a beneficio dei giovani, nel 2021 -ricorda un comunicato- ha stipulato una Convenzione con la Fondazione Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane) per lo svolgimento di un “Programma di tirocinio Camera-Università italiane”.

Il tirocinio si svolgerà in presenza e avrà la durata di sei mesi. I candidati prescelti attraverso il bando avranno il compito di elaborare studi o ricerche utili nei settori della comunicazione e delle pubblicazioni, dell’archivistica e della biblioteca e della valorizzazione dei beni culturali e architettonici della Camera e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo. Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane che aderiscono alla Convenzione. Maggiori informazioni al sito: https://www.tirocinicrui.it/tirocini-alla-camera-nuova-opportunita-giovani/