Camera: Barzotti (M5s), ‘da maggioranza atto di arroganza dopo essere andata sotto’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “La maggioranza è andata sotto in commissione Lavoro sul decreto Caldo, l’ennesimo provvedimento arrivato alla Camera blindato. Circostanza che priva uno dei due rami del Parlamento di apportare modifiche migliorative, come quelle che erano oggetto dei nostri emendamenti che sono stati bocciati. Dopo il diniego al riconteggio dei voti su alcuni emendamenti, abbiamo chiesto l’immediata convocazione di un ufficio di presidenza ma il presidente Rizzetto, di Fratelli d’Italia, si è opposto. L’ennesimo atto di arroganza. Non sanno governare nemmeno loro stessi, figuriamoci se sono in grado di farlo con il Paese. E i risultati lo dimostrano”. Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti.