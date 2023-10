Camera: Bonelli dichiara alla finestra, Lupi scherza ‘ti stai spostando a destra?’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Dichiarazioni alla finestra per il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, protagonista di un siparietto con il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi in Via Uffici del Vicario, a pochi metri dall’ingresso della Camera. Il deputato di Avs ha tenuto un punto stampa ‘inconsueto’, rispondendo alle domande di tv e cronisti affacciato a una delle finestre del Palazzo dei Gruppi di Montecitorio. Nei paraggi si trovava Lupi, che notando la scena ha scherzato così con Bonelli: “Vabbè che ti stai spostando a destra, ma così è troppo… Qualcun altro si affacciava al balcone…”. Lupi ha poi continuato: “Dopo il Papa, Di Maio che ha sconfitto la povertà, e ora Bonelli contro i cambiamenti climatici”.