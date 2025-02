Camera: Bonetti, ‘demografia tema urgente per Paese, presto lavoro insieme’

11 Febbraio 2025

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Sono molto onorata della fiducia dei colleghi che oggi mi hanno eletta presidente della Commissione d’inchiesta della Camera dei Deputati sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Un tema urgente per il nostro Paese, dalla sostenibilità dei conti pubblici alla coesione sociale. Il Parlamento ha approvato all’unanimità la costituzione di questa Commissione d’inchiesta, dimostrando che la politica sa unirsi davanti alle sfide decisive che abbiamo davanti. Buon lavoro ai colleghi Enrica Alifano e Giuseppe Castiglione, eletti vicepresidenti, e Davide Bergamini e Fabio Porta, eletti segretari. Presto al lavoro insieme”. Lo scrive sui social, Elena Bonetti, presidente della Commissione d’inchiesta della Camera dei Deputati sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto.