Dicembre 23, 2022

Roma, 23 dic (Adnkronos) – I 5 stelle miserabili sullo stop all’aumento dell’indennità dei deputati? “Una cosa allucinante quello che ha detto Conte, un ex presidente del Consiglio. Non si può fare politica così, non si può mentire sapendo che stai mentendo e pensando che siamo tutti fessi. Se dici una bugia tradisci la fiducia di chi ti ha votato. Io non uso quel termine ma in generale sono bugiardi, molto. E’ un dato di fatto”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà.