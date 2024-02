Camera: Ciriani, ‘non deve più accadere assenza governo in aula’

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Mi dispiace, purtroppo sono piccoli incidenti” che accadono “per motivi logistici o errori di confusione e ritardi. E’ difficile garantire la presenza su tanti fronti di tutti i componenti dell’esecutivo. Faremo in modo che non accada più”. Lo dice il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ai cronisti dopo le proteste dell’opposizione per l’assenza stamattina in aula di un rappresentante dell’esecutivo, mentre era all’esame la proposta di legge che riconosce il 4 Novembre come la Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate. Assenza che ha provocato la sospensione di circa un’ora della seduta fino all’arrivo del sottosegretario Claudio Durigon.