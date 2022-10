Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “E’ il primo incontro con i parlamentari” della XIX Legislatura “ed è un giorno ricco di emozioni, anche per me perché è il mio primo mandato, la mia prima volta”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, entrando a Montecitorio per l’assemblea con gli eletti.