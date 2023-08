Camera: Conte, ‘da Fassino scelta infelice, taciuti emolumenti aggiuntivi’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Non ho trovato felice” la scelta del deputato Piero Fassino di mostrare in Aula il cedolino con lo stipendio da parlamentare, “innanzitutto perché dobbiamo parlare in modo chiaro e trasparente ai cittadini”, e nello stipendio di un eletto in Parlamento “ci sono emolumenti aggiuntivi taciuti” ieri dall’ex sindaco di Torino. “In secondo luogo non mi pare che di questi tempi” un cedolino di 4.718 euro “sia così poco significativo e vada esibito, se io avessi dovuto esibire un cedolino, avrei mostrato il cedolino di oltre 3 milioni di italiani che guadagnano 3-4 euro l’ora. Ed è per questo che la battaglia sul taglio dei costi della politica continua e continuerà”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di ‘Piazza Asiago’.