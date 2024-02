Camera: domenica ‘Montecitorio a Porte Aperte’ con Banda Marina

Febbraio 2, 2024

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Si aprirà, alle 10, con il concerto della Banda della Marina militare -che eseguirà anche l’inno italiano- il secondo appuntamento 2024 di “Montecitorio a Porte Aperte”, domenica 4 febbraio. Le prenotazioni si sono aperte lunedì e in poco tempo i posti disponibili per questa data si sono esauriti. Le altre domeniche in calendario saranno il: 3 marzo, 7 aprile, 6 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre, con edizioni speciali a maggio, in occasione della Notte dei musei, e il 2 giugno per la Festa della Repubblica.

Come sempre, le prenotazioni si apriranno (a questo link: eventi.camera.it/eventionline) il lunedì precedente a ogni data. La manifestazione offre la possibilità di visitare -con l’illustrazione storica a cura del personale addetto- i luoghi più significativi di Palazzo Montecitorio, come l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la sala della Regina, la sala della Lupa, la sala Aldo Moro e la sala delle Donne.