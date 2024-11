Camera: doppia fiducia su Dl fiscale e Dl ambiente dal 3 dicembre

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov (Adnkronos) – Sono in programma martedì 3 dicembre dalle 14 le dichiarazioni e il voto finale su ddl concorrenza, che la Camera esamina oggi fino alle 24 per proseguire domani dalle 11.30 alle 15. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Sempre martedì, dalle 16, in Aula approda invece il decreto fiscale con la fiducia. Le dichiarazioni di voto sul provvedimento sono invece in programma mercoledì 4 dicembre dalle 16.20, la chiama dalle 18 e il voto finale nella mattinata di giovedì 5 dicembre.

Ancora giovedì è invece in calendario la discussione generale sul decreto Ambiente con l’apposizione della fiducia non prima delle 16,30. Il seguito dell’esame è in programma da martedì 10 dicembre.