Camera: ex parlamentare Scalia scomparso per un incidente, il ricordo in Aula

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – E’ venuto a mancare per un incidente Massimo Scalia, ex parlamentare, tra i padri dell’ambientalismo in Italia. Viene ricordato in Aula alla Camera, al termine del dibattito sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Parole di cordoglio da Avs, Pd e M5S.