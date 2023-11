Camera: Faraone, ‘subito Crosetto e Salvini in Parlamento’

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Alla luce di quanto accaduto in questi giorni, dalla vicenda di Lollobrigida alle dichiarazioni di Crosetto, abbiamo chiesto che il ministro Salvini e il ministro Crosetto vengano in Aula a riferire. Non si può aspettare oltre, è necessario che sia fatta chiarezza in Parlamento”. Così il presidente dei deputati di Italia Viva, Davide Faraone, al termine della conferenza dei capigruppo, che aggiunge: “Ogni ulteriore ritardo svela il tentativo di affossare la verità”.

“Abbiamo anche chiesto, e ottenuto, che venisse calendarizzata la nostra mozione sulla responsabilità penale dei medici. A fronte di una maggioranza che moltiplica e inasprisce le pene e non ottiene risultati, noi chiediamo una depenalizzazione, soprattutto per chi ogni giorno è impegnato a salvare le vite”, conclude.