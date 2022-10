Camera: Fico, ‘accoglienza nuovi deputati partita bene, pronti a seduta giovedì’

Ottobre 10, 2022

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “L’accoglienza ai nuovi deputati è partita oggi e sta andando molto bene. La Camera sta lavorando per farsi trovare pronta in vista della prima seduta di giovedì, gli accorgimenti tecnici per adeguare l’aula che ospiterà 400 deputati sono praticamente ultimati. Auguro un sincero buon lavoro ai deputati neoeletti”. Così all’Adnkronos il presidente della Camera Roberto Fico, nel primo giorno di registrazione degli eletti, al via dal pomeriggio a Montecitorio in vista dell’avvio della XIX Legislatura.