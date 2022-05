Camera: Fico, ‘tribune Aula nuovamente aperte a visitatori, altro tassello normalità’

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “I cittadini tornano ad assistere ai lavori dell’Aula di Montecitorio dalle tribune. Per affrontare la pandemia la Camera aveva infatti dovuto modificare profondamente la propria organizzazione, e fra le rinunce più dolorose c’è stata quella di sospendere l’accesso dei visitatori per permettere ai deputati di prendere posto nelle tribune e garantire così il distanziamento. È stato un passaggio necessario per assicurare la continuità dell’attività parlamentare. Adesso la bella notizia: si potranno nuovamente seguire le sedute dell’assemblea non solo attraverso le dirette sulla webtv della Camera e sul canale satellitare, ma anche dall’interno dell’Aula”. Lo annuncia in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

“Dopo la ripresa delle visite per gli studenti, delle giornate di formazione e di Montecitorio a Porte aperte, aggiungiamo un altro tassello di normalità. Il mio benvenuto -conclude Fico- a tutti i visitatori che stanno tornando a Palazzo Montecitorio”.