Camera: Fini e le voci sul ritorno in campo alle europee, ‘ma lui per primo non ci pensa’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Gianfranco Fini candidato alle europee? Non penso proprio. E comunque, lui per primo non ci pensa”. Nel giorno in cui l’ex presidente della Camera fa capolino a Montecitorio per assistere a un convegno sulla riforma fiscale – presente la premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni – il senatore di Fdi Roberto Menia, ai tempi fedelissimo di Fini, parlando con l’Adnkronos sgombera il campo da qualsiasi indiscrezione su un possibile ritorno dell’ex numero uno di Alleanza nazionale. Rumors che accompagnano il fautore della ‘svolta di Fiuggi’ da quando, dopo le elezioni politiche che hanno portato la destra a Palazzo Chigi, Fini scelse di farsi intervistare nuovamente in tv mettendo fine a un lungo silenzio.

La sede scelta per il ritorno sotto i riflettori fu lo studio di ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre, programma allora condotto da Lucia Annunziata. Prima ancora – era il 4 ottobre del 2022 – Fini riapparve nella sede della stampa estera per ‘benedire’ il nascente governo di centrodestra guidato da Meloni, tessendo le doti dell’ex enfant prodige della destra italiana. Un attivismo, quello di Fini, che contribuì ad alimentare le voci su una sua discesa in campo alle europee del 2024: voci che lo stesso fondatore di An ha sempre smentito con forza. Nei palazzi della politica però l’ex rivale di Silvio Berlusconi è ancora stimato da molti parlamentari che hanno condiviso con lui un pezzo del proprio percorso politico, come dimostra l’affetto con cui oggi è stato salutato in Transatlantico. “Sono passato a salutare qualche vecchio amico…”, le uniche parole di Fini prima di congedarsi.