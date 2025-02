Camera: Fontana apre il meeting dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo

18 Febbraio 2025

Roma, 18 feb (Adnkronos) – Il 20 e 21 febbraio 2025 la Camera dei deputati accoglierà il 19° Meeting dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam), piattaforma di dialogo e cooperazione parlamentare che ha come obiettivo quello di promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile nell’area del Mediterraneo. Lo rende noto la Camera.

La Pam, che riunisce rappresentanti di Parlamenti dei Paesi mediterranei, si configura come un foro privilegiato per affrontare le principali sfide politiche, economiche e sociali della regione. Sono circa 250 i delegati complessivamente attesi, da oltre 30 Paesi. Il presidente della delegazione italiana nonché vicepresidente dell’organizzazione e presidente della 2ª Commissione permanente della PAM è il deputato Giulio Centemero. L’Assemblea alla Camera si concluderà con l’elezione del nuovo presidente della Pam, che manterrà l’incarico per i prossimi due anni.

La sessione inaugurale si terrà giovedì 20 febbraio, alle 10, nell’aula dei Gruppi, con trasmissione in diretta sulla WebTv della Camera e accesso aperto alla stampa. La giornata si aprirà con gli indirizzi di saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone. Sono previsti messaggi del segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres e di Paul Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Saluti del vicepresidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani.

In apertura anche gli interventi di: Enaam Mayara, presidente della Pam, con osservazioni introduttive; Dubravka Šuica, Commissaria europea per il Mediterraneo; Maurizio Martina, Vicedirettore generale della Fao. A seguire dichiarazioni di Dejan Durovic in rappresentanza del Parlamento del Montenegro; Mishaal Al-Salmi, vicepresidente dell’Assemblea consultiva dell’Arabia Saudita; Mohamed Abou El Enein, vicepresidente della Camera dei Rappresentanti dell’Egitto; Hamda Hassan Al-Sulaiti, Vicepresidente del Consiglio della Shura del Qatar; Jehad Abdulla Al Fadhel, secondo vicepresidente del Consiglio consultivo del Bahrain.

Al termine della due giorni alla Camera si procederà con l’elezione del nuovo presidente della Pam per il biennio 2025/2026 con proclamazione del risultato alle 12.25 di venerdì 21 febbraio. Per questo momento è prevista la diretta web e la sala sarà aperta alla stampa.