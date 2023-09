Settembre 28, 2023

Dublino, 28 set. (Adnkronos) – Incontro bilaterale tra il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il presidente del Parlamento della Georgia, Shalva Papuashvili, in occasione della Conferenza dei presidenti di Parlamento del Consiglio d’Europa in corso a Dublino. Fontana ha ribadito il pieno sostegno italiano al processo di adesione della Georgia nell’Unione europea “nella prospettiva di un futuro di pace, democrazia e prosperità per il popolo georgiano”.