Camera: Fontana, ‘Parlamenti centrali per sfide mondiali ma scelte siano veloci’**

Settembre 28, 2023

Dublino 28 set. (Adnkronos) – “Le nostre democrazie rappresentative sono chiamate ad affrontare e rispondere a sfide emergenti e complesse che investono il nostro continente e più in generale gli equilibri mondiali. I Governi, nelle situazioni di emergenza, hanno bisogno del contributo delle assemblee parlamentari per individuare soluzioni di lunga durata: è nei nostri Parlamenti, luoghi di dibattito e confronto tra maggioranza e opposizione, che si esprime la vera voce e la volontà dei cittadini. La recente esperienza parlamentare del mio Paese, che ha saputo adottare decisioni condivise e di ampio sostegno, lo conferma”. Lo sottolinea il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nell’intervento per il dibattito ‘Le sfide della democrazia rappresentativa in tempi di instabilità’, nell’ambito della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti del Consiglio d’Europa in corso a Dublino.

“Va riaffermato, secondo quanto previsto dalle rispettive Costituzioni, il ruolo centrale dei Parlamenti quale sede principale di confronto istituzionale e di decisione. Le nostre democrazie rappresentative -spiega Fontana- devono opporsi al fascino esercitato da Stati autoritari che si rappresentano, ricorrendo a una falsa narrazione, come Paesi in grado di affrontare le emergenze più rapidamente. Agli Stati autoritari noi dobbiamo contrapporre un messaggio di forza delle nostre istituzioni, basata sul pieno rispetto dei principi democratici e sul pluralismo delle opinioni frutto del confronto dialettico tra tutte le forze politiche”.

“Al tempo stesso, il rispetto della democrazia e la complessità crescente delle nostre società -avverte il presidente della Camera- non devono tramutarsi in immobilismo o lentezza nella risposta alle crisi e alla complessità dei tempi in cui viviamo. Per rispondere con efficacia alle istanze complesse dobbiamo attivare meccanismi snelli. Solo così rafforzeremo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e limiteremo l’astensionismo elettorale”.