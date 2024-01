Camera: Fontana riunisce Giunta, procede modifica regolamento con Testo base

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen (Adnkronos) – Prosegue il procedimento di riforma del regolamento della Camera. Il tema è stato al centro della riunione odierna della Giunta per il regolamento presieduta dal presidente Lorenzo Fontana.

I relatori – Fornaro e Iezzi – hanno presentato, in un testo base, alcune proposte di modifica al regolamento, che riguardano in particolare la razionalizzazione dei tempi degli interventi. Le proposte sono l’esito del lavoro del Comitato ristretto in seno alla Giunta per il Regolamento.

Al termine della seduta il presidente Fontana ha fissato come termine il 16 febbraio per la presentazione di emendamenti da parte dei componenti della Giunta.