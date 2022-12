Camera: Giachetti, ‘no aumento indennità unanime, M5S miserabili’

Dicembre 22, 2022

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – La decisione di non aumentare le indennità parlamentari fino al 2025, senza agganciarle agli stipendi dei primi magistrati di Cassazione, come avviene dal 2006 è stata presa all’unanimità prima dal Collegio dei questori e poi ieri dall’Ufficio di presidenza. Averla rivendicata come frutto di una propria battaglia da parte del deputato questore M5S Filippo Scerra e poi del leader del Movimento Giuseppe Conte, è stato un comportamento da “miserabili”. Lo ha denunciato in Aula il deputato del Terzo Polo Roberto Giachetti, segretario e componente dell’Ufficio di presidenza.