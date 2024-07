Camera: Giunta elezioni convalida eletti in 145 collegi uninominali

3 Luglio 2024

Roma, 3 lug (Adnkronos) – La Giunta delle elezioni della Camera ha “deliberato di proporre la convalida” degli eletti nei “collegi uninominali nelle circoscrizioni dalla prima alla 28/esima”. Lo ha annunciato all’aula di Montecitorio il presidente di turno Fabio Rampelli, spiegando che “la Giunta delle elezioni ha verificato non essere contestabili le elezioni” nei casi esaminati.

Si tratta di “una prima, importante, fase di verifica” al termine di “un lavoro durato circa 12 mesi”, ha poi detto il presidente della Giunta Federico Fornaro (Pd) sottolineando che la convalida è arrivata per “145 collegi su 147”. Fornaro ha poi aggiunto: “A seguito dei ricorsi è stata deliberata l’apertura di una istruttoria per 4 collegi uninominali. Due sono giunte a conclusione, per 2 allo stato sono ancora in corso” le istruttorie come “in corso è anche l’istruttoria per la ripartizione Estero”.

“Concluse le verifiche per il maggioritario, la Giunta sarà chiamata a effettuare i controlli sui seggi del proporzionale. Una operazione complessa che necessita di un lavoro complesso”, ha detto ancora il presidente della Giunta.