Camera: Greenpeace contro allevamenti intensivi, maiale cartapesta davanti Montecitorio

5 Marzo 2025

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Un maiale in cartapesta davanti a Montecitorio per protestare contro gli allevamenti intensivi. E’ la protesta messa in atto da Greenpeace per portare un messaggio “forte e chiaro al Parlamento: vogliamo che la nostra proposta di legge per trasformare il sistema degli allevamenti intensivi sia discussa al più presto alla Camera. Il nostro testo di legge è fermo in Commissione agricoltura: cosa aspettiamo a farlo andare avanti?”, si legge sul sito di Greenpeace. Sulla scultura del maiale, un scritta: ‘Onorevoli, non potete più ignorarmi!’.