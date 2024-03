Camera: il ‘ritorno’ di Fini, l’amarcord con Ciriani su svolta Fiuggi**

Marzo 13, 2024

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Gianfranco Fini torna alla Camera. L’ex leader di An, spolverino bianco panna e maglione scuro, è spuntato in Transatlantico verso l’ora di pranzo dopo aver partecipato questa mattina a un convegno sulla riforma fiscale con Giorgia Meloni. L’ex presidente della Camera ha preso un caffè nella buvette e si è fermato a parlare con vari parlamentari incrociati nel ‘Corridoi dei passi perduti’. Tra questi, Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, con il quale hanno ricordati i ‘vecchi tempi’.

”Mi ha fatto piacere rivederlo dopo tanto tempo, abbiamo fatto un po’ di amarcord”, dice Ciriani, che racconta: ”Gli ho detto: ‘presidente, quando vuoi sono qui…’. Quanti volantini ho distribuito con il nome Fini ai tempi della svolta di Fiuggi ideata da Tatarella. Gli ho sempre riconosciuto il grande merito di aver trasformato An, poi non ho capito la scelta di uscire dal Pdl e fare la guerra a Berlusconi per dar vita a Fli. Il suo errore più grande, secondo me, è aver costituito il Terzo Polo. Comunque, i rapporti umani con Fini sono rimasti intatti, al di là’ degli alti e bassi della politica. L’avevo perso di vista, è stato un piacere rivederlo -ripete Ciriani- e scambiare quattro chiacchiere su quanto fatto insieme in passato”.