Camera: Mari (Avs), ‘testo dl Caldo lontano da necessità, gestione di parte in commissione’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Tardivo e inadeguato rispetto alla estrema gravità dei cambiamenti climatici e alle loro ricadute sulle condizioni di lavoro. Manca un approccio strutturale all’altezza delle esigenze epocali: siamo perciò indignati, anche per l’atteggiamento della maggioranza di destra in commissione dove ha tenuta una gestione di parte”. Così il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione al Lavoro della Camera, Franco Mari, a proposito del decreto legge ‘emergenza climatica’.