Camera: Montecitorio a Porte aperte, 14 gennaio prima data 2024

Gennaio 5, 2024

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Si apriranno online lunedì 8 gennaio, alle 10, le prenotazioni per la prima data dell’anno diMontecitorio a Porte aperte, in calendario domenica 14. L’evento – aperto dal concerto in piazza della Banda della Polizia di Stato diretta dal Maestro Roberto Granata, che esegue l’Inno nazionale in apertura e l’Inno europeo in chiusura – consente di visitare la sede della Camera, offrendo la possibilità di accedere ai luoghi più significativi del Palazzo accompagnati da una guida interna: l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza come la Sala della Regina, la Sala della Lupa, la Sala Aldo Moro e la Sala delle Donne.

Fino al 2 giugno 2024 i visitatori di Montecitorio a porte aperte potranno inoltre vedere alcune particolari installazioni predisposte nel 2023 per il 75esimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. Fino ad esaurimento posti, è possibile prenotarsi al seguente link: eventi.camera.it/eventionline. Dopo il 14 gennaio, le altre domeniche in calendario saranno il: 4 febbraio, 3 marzo, 7 aprile, 6 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre. Sono previste anche edizioni speciali: a maggio in occasione della Notte dei musei, e il 2 giugno per la Festa della Repubblica.