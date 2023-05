Camera: oggi Question time con Ciriani, Urso, Tajani e Valditara

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione sulle iniziative ai fini dell’erogazione gratuita della pillola anticoncezionale, alla luce della recente decisione del Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia italiana del farmaco.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative per l’operatività del comitato di gestione del fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione ; sulle iniziative in relazione alla vertenza relativa allo stabilimento siderurgico Jsw di Piombino, con particolare riferimento alla presentazione del piano industriale da parte della proprietà.

Il ministro degli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle misure a sostegno delle imprese italiane sui mercati esteri, in particolare tramite il supporto della rete diplomatica; sulle iniziative volte a favorire le adozioni internazionali, in particolare con riferimento a Cina e Bielorussia.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte al contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche in relazione alla riorganizzazione scolastica e alle implicazioni derivanti dal progetto di autonomia differenziata; sui tempi di attuazione del Piano per la semplificazione nel settore della scuola; sulle iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di asili nido e per l’attuazione delle disposizioni del Family Act relative ai servizi educativi; sulla procedura di reclutamento dei docenti prevista dal decreto-legge n. 44 del 2023, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.