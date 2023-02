Camera: oggi question time con ministri Salvini, Nordio e Zangrillo

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. – (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 22 febbraio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sul piano industriale di Ita ed alla valorizzazione della medesima società e degli aeroporti strategici nazionali (Barbagallo – PD-IDP); sulle iniziative volte a potenziare la sicurezza stradale e a contrastare il fenomeno dell’incremento degli incidenti e delle vittime della strada (Molinari – Lega); sulle iniziative volte al contrasto della precarietà abitativa tramite il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (Mari – AVS); sulle iniziative volte ad assicurare tempestività e continuità nella realizzazione delle opere infrastrutturali per l’alta velocità e l’alta capacità ferroviaria previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sullo stato degli interventi previsti per incrementare la sicurezza lungo l’autostrada A14, nel tratto tra l’Abruzzo e le Marche (Foti – FDI).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sull’esercizio della delega prevista dalla legge di riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario (Costa – Azione-IV-RE); sulle iniziative volte alla revoca dell’incarico al Sottosegretario di Stato Andrea Delmastro Delle Vedove (Cafiero De Raho – M5S). Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a garantire tempi certi per le procedure concorsuali presso la pubblica amministrazione, anche al fine di rendere maggiormente attrattivo l’impiego presso la stessa (Cattaneo – FI-PPE).