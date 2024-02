Camera: oggi Question time con Piantedosi, Nordio, Pichetto Frattin e Ciriani

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a ripristinare lo stanziamento originario del fondo destinato ai Comuni con meno di mille abitanti; sulle iniziative volte a ridurre ulteriormente gli sbarchi di immigrati irregolari sulle coste italiane; sull’attività di identificazione di cittadini in occasione di manifestazioni di cordoglio per Alexei Navalny; sulle iniziative volte a garantire la libertà di manifestazione del pensiero, con riguardo a recenti attività di gestione dell’ordine pubblico e di identificazione di cittadini.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sull’ipotesi di revisione della disciplina del reato di tortura; sulle iniziative volte a modificare la disciplina in materia di amministrazione di sostegno, al fine di garantire adeguate tutele ai soggetti sottoposti a tale istituto; sulle iniziative volte a contrastare il fenomeno dell’introduzione illegale di telefoni cellulari all’interno degli istituti penitenziari; sull’istituzione di una procura nazionale per le indagini relative alle morti sul lavoro.

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a una interrogazione sulle iniziative per un tavolo di confronto con il settore tessile, in relazione all’introduzione delle discipline relative alla responsabilità estesa del produttore e alla cessazione della qualifica di rifiuti.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione –rivolta al ministro degli Affari esteri– sulle iniziative per garantire la sicurezza degli operatori e dei minori ospiti della casa di accoglienza gestita dalla Fondazione Via Lattea ad Haiti, nonché per fornire assistenza alla popolazione civile.