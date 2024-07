Camera: Oggi Question time con Salvini, Pichetto Fratin e Sangiuliano

24 Luglio 2024

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza siccità in Sicilia, con particolare riguardo all’attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico; sulle iniziative volte ad accelerare la realizzazione dell’infrastruttura stradale Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa Gallura; sulle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza nel settore del servizio di trasporto pubblico non di linea, alla luce di una recente sentenza della Corte costituzionale; sulle iniziative in merito ai sistemi di pedaggio basati sul riconoscimento automatico delle targhe, con particolare riferimento al servizio TargaGo sulla tangenziale di Napoli; sulle iniziative volte a migliorare la qualità del servizio di trasporto ferroviario e aereo; sulle iniziative volte a garantire un adeguato servizio ferroviario nelle regioni meridionali, alla luce del grave incidente che ha bloccato la tratta tra Vallo della Lucania e Sapri; sulle iniziative a tutela dei viaggiatori e della continuità territoriale in relazione all’incremento dei prezzi dei servizi di trasporto aereo e marittimo nel periodo estivo.

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a una interrogazione sugli scenari della produzione di energia nucleare individuati nell’aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, risponde a interrogazioni sulle iniziative in merito alla ripresa del settore cinematografico e audiovisivo; sui criteri contenuti nel prossimo decreto ministeriale per l’applicazione della disciplina in materia di credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.