Camera: Orrico, ‘oggi un favore ad una famiglia poltica’

12 Marzo 2025

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “In una terra di ricatti, in una terra di ‘ndrangheta oggi il Parlamento commette un delitto molto grave, perchè mette sotto i piedi la libertà di voto dei calabresi, commette un altro delitto, perchè non prende in considerazione l’elevatissimo numero di schede bianche trasformatesi in valide, la cui metà sono andate a favore di una famiglia politica, che è la nuova categoria che i politologi dovranno inserire quando insegneranno nelle università le scienze della politica. Oggi questo Parlamento ha votato per favorire una famiglia politica, che certamente non brilla per democraticità, ma piuttosto per arroganza e prepotenza”. Lo ha affermato la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico, durante un sit in di protesta del Movimento, presente Giuseppe Conte, per protestare contro la decisione della Camera che ha portato all’elezione di Andrea Gentile di Forza Italia e alla decadenza di Elisa Scutellà con proclamazione nel collegio plurinominale della stessa Orrico.