Camera: Pagano (Fi), ‘riformare regolamento per renderlo moderno ed efficiente’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “In questa legislatura, la Camera dei deputati ha intrapreso un percorso di riforme per migliorare il funzionamento delle procedure parlamentari, anche alla luce della sciagurata riduzione del numero dei parlamentari. Oggi in aula discutiamo delle modifiche ascrivibili al ‘secondo binario’: tra le più rilevanti vi sono le modifiche per ridurre i tempi di attesa per il voto elettronico e l’abrogazione della discussione generale sugli ordini del giorno, che rappresentava una complicazione procedurale anacronistica. Tuttavia, ritengo che queste modifiche, sebbene opportune, non siano ancora sufficienti per garantire una piena efficienza del lavoro parlamentare”. Lo ha detto il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, membro della Giunta per il Regolamento, intervenendo per annunciare il parere favorevole del gruppo Forza Italia alla proposta di modifica.

Pagano ha auspicato “che si prosegua verso riforme ancora più significative, capaci di rendere il nostro regolamento parlamentare più attuale, moderno, efficiente ed efficace”. “I tempi – ha detto ancora Pagano – sono maturi per interventi più innovativi e per un maggiore allineamento tra i regolamenti della Camera e del Senato, in particolare per quanto riguarda la disciplina delle leggi di conversione dei decreti legge e l’utilizzo della questione di fiducia. Inoltre, è fondamentale affrontare il seguito legislativo delle sentenze della Corte Costituzionale, soprattutto quelle ‘monitorie’, per garantire una più tempestiva risposta normativa”.