Camera: Patrizia Prestipino subentra a Zingaretti e Nadia Romeo a Zan**

11 Giugno 2024

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Sarà Patrizia Prestipino a subentrare alla Camera a Nicola Zingaretti, eletto al Parlamento europeo. Anche un altro deputato è in partenza per Strasburgo, Alessandro Zan che è stato eletto sia nella Circoscrizione Nord Ovest che Nord Est. Il deputato dovrebbe optare per il Nord Est dove dovrebbe scattare il 21esimo seggio per i dem e quindi sarebbero eletti in Europa in 6, compresa Annalisa Corrado arrivata appunto sesta. Quindi a subentrare a Zan sarà Nadia Romeo, esponente dem di Rovigo. Sia Romeo che Prestipino, rispettivamente in Veneto e in Lazio, erano state le prime dei non eletti nelle politiche del 2022.