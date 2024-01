Camera: Pd, ‘Rainews sospende diretta su intervento Schlein, direttore in Vigilanza**

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Cosa sta accadendo a Rainews? Dopo l’ennesima interruzione della diretta parlamentare, proprio durante l’intervento della segretaria del Partito democratico, chiediamo al direttore Petrecca di riferire con urgenza in commissione di Vigilanza su quanto accaduto oggi e sulle modalità con cui il canale all news del servizio pubblico segue le dirette parlamentari”. Lo scrivono in una nota i componenti Democratici nella commissione parlamentare di Vigilanza Rai.