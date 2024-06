Camera: presentati decreti legge su casa e Authority su conti società sportive

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu.(Adnkronos) – Il Governo ha presentato alla Camera il cosiddetto decreto legge ‘casa’, contenente disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, e quello in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca, che prevede anche l’istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Ad annunciarlo il vicepresidente e presidente di turno dell’Assemblea, Fabio Rampelli. I provvedimenti, approvati nel Consiglio dei ministri del 24 maggio scorso, sono stati assegnati alle commissioni competenti e al comitato per la Legislazione.