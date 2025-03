Camera: proclamato eletto Gentile (Fi) al posto di Scutellà (M5S)**

12 Marzo 2025

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Con 183 voti a favore, 127 contrari e un astenuto la Camera ha approvato la proposta della Giunta delle Elezioni dichiarando decaduta nel collegio uninominale 2 della Calabria Anna Laura Orrico del Movimento 5 stelle e proclamando eletto Andrea Gentile, esponente di Forza Italia e candidato del centrodestra. Orrico è stata quindi proclamata eletta nel collegio plurinominale della circoscrizione 23 Calabria, con il conseguente annullamento dell’elezione della collega Elisa Scutellà. Alla base delle decisioni prima della Giunta e poi dell’Aula il ricorso presentato da Gentile, giunto secondo con una differenza di 482 voti, basato sul dato, ritenuto molto elevato, delle schede nulle e bianche rispetto agli altri collegi uninominali della circoscrizione.

A favore la maggioranza, a nome della quale è intervenuto Pietro Pittalis di Forza Italia, contrari Pd, M5S, Avs e Più Europa. Respinta, in base ai precedenti citati dal vicepresidente della Camera e presidente di turno dell’Assemblea, Giorgio Mulè, la richiesta di voto segreto presentata da Avs e successivamente, con voto dell’Aula e per 38 voti di differenza, quella delle opposizioni di un rinvio della seduta per consentire una riunione della Giunta del Regolamento. In apertura di seduta, per 19 voti, era sta respinta la richiesta del Movimento 5 stelle di rinviare nuovamente in Giunta delle Elezioni l’esame della questione.

Infine Mulè, deputato di Forza Italia, ha spiegato di aver presieduto la seduta in base a turni stabiliti con cadenza quadrimestrale, replicando così a polemiche di chi aveva contestato questa scelta.