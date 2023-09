Camera: pubblicata procedura selezione capo Ufficio stampa

Settembre 21, 2023

Roma, 21 set (Adnkronos) – La Camera dei deputati, sul suo sito, ha pubblicato la procedura di selezione del Capo dell’Ufficio stampa della Camera. “La Camera dei deputati intende affidare, con contratto di collaborazione a tempo determinato di tipo subordinato, l’incarico di Capo dell’Ufficio Stampa – Responsabile della Comunicazione della Camera dei deputati, che avrà durata biennale, rinnovabile”, si legge.

“A tal fine potranno partecipare alla selezione i giornalisti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse risultino iscritti all’Albo nazionale dei giornalisti, elenco dei professionisti, da almeno 10 anni continuativi. Gli interessati devono aver maturato una comprovata esperienza nel settore della comunicazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei new media e dei social media, e aver esercitato la propria attività presso testate giornalistiche a diffusione nazionale, anche radiotelevisive o on line, o presso uffici stampa di organi, enti o società di rilievo nazionale”, viene spiegato.

“Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro le ore 12 del 23 ottobre 2023 attraverso il modulo di domanda on line, disponibile sul sito internet della Camera dei deputati, nel quale dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti. Alla domanda i candidati dovranno allegare copia del tesserino professionale, il curriculum vitae e un progetto sulle possibili linee di sviluppo della comunicazione istituzionale della Camera dei deputati”, prosegue la Camera.

(Adnkronos) – “Le manifestazioni di interesse pervenute, unitamente alla documentazione richiesta, saranno messe a disposizione della Presidenza della Camera, dei membri dell’Ufficio di Presidenza e del Comitato per la Comunicazione e l’informazione esterna, ai fini delle successive determinazioni dell’Ufficio di Presidenza. I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti dalla Camera dei deputati ai soli fini della procedura di selezione e conservati secondo le disposizioni vigenti”, conclude la Camera.