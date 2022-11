Camera: Question time con Calderone, Urso e Pichetto Fratin

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 30 novembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera dei deputati.

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a una interrogazione sull’applicazione della cosiddetta staffetta generazionale tra lavoratori (Steger – Misto- Min-Ling). Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulla gestione di alcune cooperative impegnate nell’accoglienza dei migranti in provincia di Latina (Foti – FDI); sulle iniziative volte a preservare la produzione e i livelli occupazionali presso gli stabilimenti Sanac (Barabotti – Lega); sulle iniziative per il contrasto del fenomeno della contraffazione dei prodotti italiani (Casasco – FI-PPE).

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative per assicurare più stringenti controlli e un più efficace utilizzo delle risorse destinate al contrasto del dissesto idrogeologico, anche tramite il ripristino dell’unità di missione «ItaliaSicura», alla luce dei tragici eventi calamitosi occorsi ad Ischia (Boschi – Azione- IV-RE); sulle iniziative per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico, alla luce dei tragici eventi calamitosi occorsi ad Ischia (Fontana – M5S); sulle iniziative per l’adozione di una normativa efficace in materia di contenimento del consumo di suolo e per l’approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Braga – PD-IDP); sull’ipotesi di un nuovo condono edilizio e iniziative per il completamento della carta geologica del territorio nazionale (Bonelli – AVS); sulle iniziative volte ad attuare e implementare la normativa sulle comunità energetiche rinnovabili (Lupi – NM(N-C-U-I)-M).