Camera: Question time con Tajani e Calderone

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 15 novembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle iniziative del governo in relazione alla situazione in Medio Oriente (Foti – FDI); sulle iniziative volte a salvaguardare la competitività delle imprese esportatrici delle aree della Toscana colpite dai recenti eventi alluvionali (Mazzetti – FI-PPE); sulle iniziative urgenti in sede internazionale ed europea per il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza (Silvestri – M5S); sulle iniziative in sede internazionale per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, per favorire l’arrivo degli aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e una credibile prospettiva di pace (Fratoianni – AVS).

Ancora, sulle iniziative in merito al rispetto delle procedure convenute con le autorità svizzere in materia di riscossione delle pensioni per i cittadini italiani residenti nella Confederazione elvetica (Ricciardi – PD-IDP), sui possibili effetti connessi alle recenti vicende politiche della Spagna, anche in relazione al quadro istituzionale dei Paesi europei (Lupi – NM(N-C-U-I)-M).

(Adnkronos) – La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a evitare la chiusura della sede regionale dell’Aido–Associazione italiana per la donazione di organi – presente in Valle d’Aosta (Manes – Misto-Min.Ling.); sull’attuazione della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane (Bonetti – A-IV-RE); sull’utilizzo dei cosiddetti buoni lavoro nei settori alberghiero e della ristorazione e chiarimenti in merito alla compatibilità di tale strumento con la Naspi per i lavoratori stagionali dei medesimi comparti (Nisini – Lega).