Camera: questore Scerra, ‘da blocco stipendi e vitalizi risparmi milionari, spesa giù di 32mln’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago (Adnkronos) – La dotazione finanziaria della Camera per il triennio 2023-2025 “resta inalterata”. Lo ha spiegato il questore della Camera Filippo Scerra (M5s) intervenendo in aula sul Bilancio interno di Montecitorio. “La dotazione della Camera, che nel 2012 era pari a 992,8 milioni di euro, nel 2013 è stata ridotta a 943,16 milioni di euro. Questa cifra è rimasta invariata negli anni e la confermiamo anche nel triennio che stiamo analizzando”, ha spiegato Scerra.

Il questore ha sottolineato che “in questa legislatura è stato possibile mantenere la dotazione invariata soprattutto grazie al risparmio di circa 50 milioni di euro l’anno, legato al taglio del numero dei parlamentari. Senza questa innovazione storica sarebbe stato praticamente impossibile mantenere invariata la dotazione”, mentre “un altro risparmio consistente è il blocco dell’adeguamento delle indennità dei parlamentari, cioè il mancato adeguamento al trattamento dei magistrati presidenti di sezione della Corte di cassazione. Questa scelta, confermata da questo Ufficio di Presidenza, permette un risparmio annuo di 30 milioni di euro”.

Scerra, tra l’altro, ha anche sottolineato che “l’accantonamento delle risorse per i vitalizi degli ex parlamentari, ricalcolato in maniera più equa nella passata legislatura grazie alla delibera Fico, è pari a circa 17 milioni di euro”. Per il questore, è anche “significativa e da sottolineare è la prevista diminuzione della spesa di funzionamento della Camera, che nel 2023 è prevista al ribasso rispetto al 2022 di 32,4 milioni di euro e che prosegue nella sua diminuzione anche negli anni 2024 e 2025”.