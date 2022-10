Camera: Roggiani (Pd), ‘difendere diritti e libertà contro destra sovranista’

Ottobre 14, 2022

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Oggi la destra ha scelto il nuovo presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Una decisione terribilmente sbagliata che ci riporta indietro negli anni, che segna una voragine tra la politica e la società, tra l’Italia e l’Europa, tra il nostro Paese e il progresso globale”. Così la deputata e segretaria del Partito Democratico di Milano, Silvia Roggiani, che in un post su Facebook ricorda alcune dichiarazioni del neoeletto presidente della Camera: ‘Le famiglie gay non esistono’; ‘Con le unioni gay vogliono dominarci, il modello da seguire è la Russia’; ‘La commissione Segre? Arma di lotta politica’.

“Con l’elezione al Senato di La Russa e alla Camera di Fontana – aggiunge Roggiani – la legislatura non poteva partire in modo peggiore. Per l’Italia è un pessimo segnale. Non permetteremo alla destra di attaccare i diritti e le libertà conquistate fino a oggi. Saremo vigili, fermi e determinati, dentro e fuori il Parlamento se servirà, per non permettere un deriva oscurantista e sovranista”.