Camera: salta premier time con Meloni, protesta opposizioni

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Non ci sarà il premier time con Giorgia Meloni alla Camera già previsto per il 13 dicembre. E’ quanto emerge dalla riunione dei capigruppo di Montecitorio. Una comunicazione che ha provocato le proteste delle opposizioni. “La premier Meloni continua a fuggire non solo dalle domande dei giornalisti, ma anche dal Parlamento”, dice Marco Grimaldi di Avs. “Massimo rispetto per gli impegni istituzionali ma, dopo che è stata la settimana scorsa al Senato” saltare l’impegno alla Camera, “ci sembra una curiosa coincidenza”, osserva Chiara Braga del Pd.