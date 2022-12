Camera: Scerra (M5S), ‘no a modifica delibera su collaboratori parlamentari’

Dicembre 21, 2022

(Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle è totalmente e fortemente contrario alla modifica della delibera 184 del 2022 che regolamenta la professione del collaboratore parlamentare”. Lo dichiara il questore della Camera e deputato M5S Filippo Scerra. “Mi sono opposto strenuamente -spiega- e ho già espresso parere contrario nel Collegio dei questori. Faremo altrettanto oggi in Ufficio di presidenza. La delibera in questione è un atto di civiltà ed è nata con l’obiettivo di garantire tutele, diritti e dignità ai nostri collaboratori, troppo spesso sviliti da contratti vergognosi. Quello che sorprende è il fatto che si vuole smontare una delibera che è stata votata all’unanimità un paio di mesi fa. Il Movimento 5 Stelle continuerà a portare avanti questa battaglia di civiltà in difesa dei diritti di questa categoria di lavoratori”.