Camera: Schlein fa perdere la pazienza alla Meloni, ‘non è vero, dice una bugia’

14 Maggio 2025

Roma, 14 mag (Adnkronos) – Elly Schlein, unica, è riuscita a far perdere la pazienza a Giorgia Meloni, che per un attimo ha abbandonato il perfetto ‘aplomb’ mantenuto per tutto il corso del premier time alla Camera. Quando la segretaria del Pd ha iniziato la sua replica accusando il governo di aver imposto duri tagli alla Sanità, la premier (non inquadrata dalle Tv) si è rivolta alla Schlein con ampi gesti: “Non è vero, non è vero. E’ una bugia”, ha detto agitando il dito.