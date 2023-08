Camera: Semenzato (Nm), ‘nessuna imposizione, sul dress code deciderà ufficio presidenza’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La Camera dei deputati è la casa del Parlamento italiano insieme al Senato della Repubblica. E’ assolutamente ragionevole chiedere che gli ospiti e i frequentatori di questa casa abbiano un abbigliamento paragonabile all’importanza delle sue funzioni. Per questo, a nome di Noi moderati, ho presentato un ordine del giorno, che oggi è stato approvato, per introdurre specifiche disposizioni, nel regolamento della Camera dei deputati, volte a prevedere che l’abbigliamento dei deputati, dei dipendenti e di tutti gli altri frequentatori delle sedi della Camera sia consono alle esigenze di rispetto della dignità e del decoro dell’istituzione. L’odg non è né limitativo della libertà di espressione né impositivo, la decisione verrà demandata all’ufficio di presidenza dove tutti sono rappresentati, un organo collegiale dove tutti potranno dare il loro contributo”. Lo dice Martina Semenzato, deputata di Noi moderati.