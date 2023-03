Camera: Serracchiani, ‘rinvio voto giudici colpa di maggioranza onnivora’**

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Qui non c’è una volontà di rinvio delle opposizioni, qui c’è un punto politico che riguarda la maggioranza. Fdi è il maggior partito della maggioranza e non vi fate carico di alcuna trattativa con le minoranze del Parlamento. Questo è il punto politico”. Così la capogruppo Pd, Debora Serracchiani, sul rinvio del voto per l’elezione dei componenti dei Consigli di presidenza della Giustizia Amministrativa, della Corte e dei Conti e della Giustizia Tributaria.

“Io ho imparato che si può vincere o perdere le elezioni ma stravincere come state tentando di fare voi ogni volta che c’è da trattare con le opposizioni, non serve a voi ma soprattutto non serve al Paese. Se oggi non votiamo i giudici non è perché c’è un problema nelle opposizioni ma il problema di una maggioranza che si rifiuta di trattere con noi. Ci sono considerazioni da fare anche con le minoranze, non solo al vostro interno. C’è una maggioranza onnivora”.