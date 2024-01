Camera: Silvestri (M5s), ‘da Meloni ennesima mancanza di rispetto verso il Parlamento’

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen (Adnkronos) – “Il premier time si rimanda un’altra volta, ennesima dimostrazione che per la presidente del Consiglio il Parlamento è in fondo alle priorità. La giustificazione è che la malattia ha sovraccaricato gli impegni della premier, ma il Parlamento non è scavalcabile. E’ una ulteriore mancanza di rispetto verso il dibattito parlamentare”. Lo ha detto il capogruppo del M5s Francesco Silvestri al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.